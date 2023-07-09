Золотовалютные резервы Узбекистана уменьшаются третий месяц подряд

БАКУ /Trend/ - На 1 июля 2023 года официальные резервные активы Узбекистана составляли 33,72 млрд долларов, передает Trend.

Это сокращение на 649,3 млн долларов за июнь, следуя данным Центрального банка. Это третий месяц подряд, когда резервы сокращаются, и с начала года они уменьшились на более чем 2 млрд долларов.

Валютные резервы в иностранной валюте снизились на 514,2 млн долларов и достигли 9,58 млрд долларов. Это самый низкий уровень с 2013 года, когда началось ведение статистики. С начала года валютные резервы сократились на 2,07 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса снизилась на 137,1 млн долларов и составила 23,08 млрд долларов. Физический объем золота увеличился на 0,2 млн тройских унций (6,2 тонны) до 12,1 млн тройских унций (около 376,3 тонны).

Сокращение резервов при одновременном приобретении золота произошло из-за падения цен на золото с 1987,3 до 1931,9 долларов за унцию к концу июня.

Сумма наличной валюты и депозитов в других национальных центральных банках, Банке международных расчетов и Международном валютном фонде сократилась в 2,5 раза с 1,4 млрд до 565,5 млн долларов.

Существующие резервы все еще превышают объем импорта страны за 2022 год, который составил 30,67 млрд долларов. Согласно рекомендациям международных организаций для развивающихся стран, резервы должны покрывать как минимум трехмесячный объем импорта.