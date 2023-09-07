Сессия Генассамблеи ЮНВТО пройдёт в Самарканде

БАКУ /Trend/ - В Самарканде с 16 по 20 октября пройдет юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН, передает Trend.

В рамках сессии пройдут инвестиционный и образовательный форумы, а также будут выбраны лучшие туристические деревни года.

Сессия Генассамблеи ЮНВТО проводится раз в два года.

Данное мероприятие объединяет руководителей государственных органов, работающих в сфере туризма, международных организаций и представителей туристического бизнеса около 160 стран мира.