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Сессия Генассамблеи ЮНВТО пройдёт в Самарканде

Узбекистан Материалы 7 сентября 2023 06:30 (UTC +04:00)
Сессия Генассамблеи ЮНВТО пройдёт в Самарканде

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - В Самарканде с 16 по 20 октября пройдет юбилейная 25-я сессия Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН, передает Trend.

В рамках сессии пройдут инвестиционный и образовательный форумы, а также будут выбраны лучшие туристические деревни года.

Сессия Генассамблеи ЮНВТО проводится раз в два года.

Данное мероприятие объединяет руководителей государственных органов, работающих в сфере туризма, международных организаций и представителей туристического бизнеса около 160 стран мира.

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