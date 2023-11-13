В Самарканде пройдет встреча ООН по борьбе с опустыниванием

БАКУ /Trend/ - Двадцать первая сессия Комитета по рассмотрению осуществления Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) или КРОК 21 состоится с 13 по 17 ноября 2023 года в городе Самарканд, передает Trend.

В работе КРОК 21 ожидается участие около 500 делегатов из 196 стран и Европейского Союза, а также представителей гражданского общества и научных кругов. Эта встреча призвана проанализировать прогресс в достижении стратегических целей Конвенции. Впервые с момента подписания Конвенции ООН одно из ее важнейших мероприятий будет проведено в Центральной Азии.

Эта сессия проходит в критический момент, поскольку последние данные, представленные КБО ООН, свидетельствуют о том, что в мире ежегодно теряется около 100 миллионов гектаров здоровых и продуктивных земель.

При сохранении текущих тенденций для достижения нейтрального баланса в деградации земель в мире к 2030 году необходимо будет восстановить 1,5 миллиарда гектаров. Однако, соблюдение обязательств и ускорение выполнения существующих мероприятий могут привести к превышению установленных целей.