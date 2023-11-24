БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил разработать концепцию развития СПЕКА.

Как сообщает в пятницу Trend, это предложение озвучил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Предлагаю совместно с ЕЭК ООН и ЭСКАТО разработать концепцию развития СПЕКА», - сказал он.

Мирзиёев отметил, что целесообразно разработать План совместных действий по стимулированию региональной торговли.

Также он выразил поддержку созданию Целевого фонда СПЕКА, и отметил, что важно в следующем году запустить его практическую деятельность.

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