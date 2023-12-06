ОАЭ стремятся к многоплановому инвестиционному сотрудничеству с Узбекистаном – посол (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов уделяет особое внимание укреплению двусторонних торговых отношений с Узбекистаном, поэтому мы стремимся к совместным инвестициям в различных секторах, таких как возобновляемая энергетика, транспорт и логистика, а также сельское хозяйство, цифровизация и туризм.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал посол ОАЭ в Узбекистане Саид Маттар Султан аль-Камзи.

Посол отметил, что двустороннее сотрудничество между Узбекистаном и ОАЭ характеризуется, в первую очередь, приверженностью сторон к постоянному совершенствованию государственного управления и подготовке современных кадров.

“Эти совместные усилия отражают общее видение двух стран по изучению новых сфер долгосрочного двустороннего партнерства. Особое внимание уделяется стимулированию инноваций и продвижению инициатив в области искусственного интеллекта”, - добавил он.

Более того, посол подчеркнул, что многочисленные предприятия из различных секторов экономики ОАЭ выражают заинтересованность в выходе на узбекский рынок:

"Ряд предприятий ОАЭ из различных секторов экономики стремится выйти на узбекский рынок. Эффективное удовлетворение этого спроса предполагает организацию бизнес-форумов в сочетании со встречами В2G и В2В", - добавил Саид Маттар Султан аль-Камзи.

По его словам, эта комплексная система мер предоставит предприятиям ОАЭ нужную информацию по развитию узбекского рынка, включая его деловую и инвестиционную среду.

"Встречи в формате B2B, в частности, служат ценной платформой для компаний ОАЭ по выявлению подходящих деловых партнеров для будущего сотрудничества с Узбекистаном", - пояснил посол.

Кроме того, Саид Маттар Султан аль-Камзи сказал, что министерство иностранных дел ОАЭ через свой специализированный департамент экономики и торговли вместе с посольством ОАЭ в Республике Узбекистан активно собирает необходимую информацию и оценивает шансы эмиратских компаний для выхода на узбекский рынок.

“Этот процесс тесно согласуется с интересами и начинаниями компаний ОАЭ, которые также активно обращаются в министерство с просьбой о поддержке в облегчении их делового взаимодействия с узбекскими коллегами или оказании помощи в решении конкретных вопросов, с которыми они сталкиваются в экономической среде Узбекистана”, - сказал он.

Отметим, что в ходе недавней встречи Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром по делам Кабинета министров ОАЭ Мохаммадом Абдуллой Аль Гергави с удовлетворением была отмечена высокая динамика роста узбекско-эмиратских экономических связей.

В рамках дорожной карты, принятой ранее в этом году, стороны также подчеркнули развитие уже созданных совместных мероприятий, таких как электронное правительство.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем расширении практического сотрудничества в сферах развития торгового потенциала, модернизации городской инфраструктуры, областях высоких технологий и искусственного интеллекта.

Более того, недавно энергетическая компания ОАЭ Masdar подписала соглашение с правительством Узбекистана о совместной реализации проектов солнечной фотоэлектрической и ветроэнергетики общей мощностью 2150 МВт и 500 МВт на сумму 2,6 миллиарда долларов.

Общий инвестиционный портфель проектов ОАЭ в Узбекистане по состоянию на июль 2023 года составил более 4 миллиардов долларов.