Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота

БАКУ /Trend/ - В октябре Узбекистан занял лидирующую позицию среди крупнейших мировых продавцов золота, передает Trend.

Главным покупателем стал Народный банк Китая (23 тонны), за которым последовали Центральный банк Турции (19 тонн) и Национальный банк Польши (3 тонны).

Крупнейшим продавцом драгметалла стал Узбекистан — 11 тонн. Следом идет Казахстан, который реализовал 2 тонны.

Несмотря на лидерство в мировых продажах золота в октябре, Узбекистан снизил свои золотые резервы до 339 тонн. В октябре экспорт золота из Узбекистана составил 1,23 млрд долларов, а за 10 месяцев достиг рекордных 6,87 млрд долларов, что в 2,3 раза превышает аналогичный период предыдущего года. За январь-октябрь Центральный банк Узбекистана реализовал 0,7 млн тройских унций, что составляет 21,7 тонн золота.