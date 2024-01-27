Узбекистан и Великобритания обсудили сотрудничество в различных сферах

БАКУ /Trend/ - Председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева провела встречу с заместителем министра иностранных дел Великобритании Лордом Тариком Ахмадом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече были обсуждены текущее состояние и будущие перспективы отношений между Узбекистаном и Великобританией, а также рассмотрены вопросы развития сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, банковско-финансовом, культурно-гуманитарном направлениях.

Заместитель министра иностранных дел Великобритании отметил присвоение Узбекистану статуса бенефициара расширенной схемы всеобщей системы преференций «GSP Enhanced» и выразил надежду на увеличение экспорта узбекистанской продукции на британском рынке.

Председатель Сената пригласила представителей британского бизнес-сообщества на Ташкентский международный инвестиционный форум, запланированный на май 2024 года. В ходе беседы сделан акцент на дальнейшее углублении сотрудничества в образовании, включая возможность открытия филиалов ведущих британских университетов в Узбекистане и привлечения квалифицированных преподавателей.

Учитывая актуальность вопросов изменения климата, обсуждался обмен мнениями о налаживании тесного сотрудничества в борьбе с засухой и дефицитом воды, а также реализации совместных проектов по эффективному управлению водными ресурсами.