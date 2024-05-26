Узбекистан и Кыргызстан обсудили развитие сотрудничество между парламентами

БАКУ /Trend/ - Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан (парламент) Танзила Нарбаева в рамках рабочего визита в Бишкек встретилась с Торага Жогорку Кенеша (парламент) Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым, сообщает пресс-служба Сената, передает Trend.

Согласно информации, в начале встречи было особо отмечено высокое качество текущих братских и стратегических отношений между двумя странами, подтвержденное временем. Подчеркнуто, что основой этих отношений является твердая политическая воля и открытые, дружественные отношения между президентами двух государств, основанные на взаимном доверии.

Сообщается, что во время беседы обсуждались вопросы дальнейшего развития сотрудничества между парламентами. Особое внимание было уделено необходимости активизации работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Олий Мажлисом Республики Узбекистан и Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Были рассмотрены меры по содействию реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне, через институт парламентского контроля.

Кроме того, были предложены инициативы по активному участию местных депутатов в работе Совета глав приграничных областей Кыргызстана и Узбекистана для повышения эффективности сотрудничества.

В завершение встречи стороны договорились о дальнейшем расширении взаимодействия в рамках международных межпарламентских структур.