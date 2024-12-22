Узбекистан и США обсудили совместные проектные инициативы

БАКУ /Trend/ - 20 декабря этого года в рамках визита делегации во главе с заместителем Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшида Ходжаева в США состоялся круглый стол с представителями крупных американских деловых кругов, в котором принял участие заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Акрам Алиев, передает Trend.

Мероприятие собрало глав более 40 компаний, таких, как Cove Capital LLC, City, Bridge Capital Group, Creative Associates, FL Smith, dōTERRA, Creative Associates, FL Smith, dōTERRA, CalCity Industrial Park LLC, Crown Iron Works, Edward Austin, Nobel-Systems, North Coast Communications, Komatsu, JP Morgan, Ассоциация производителей сои Миннесоты и других крупных корпораций. Во встрече также участвовали руководство Узбекско-Американской торговой палаты, эксперты администрации Белого дома и Министерства торговли США.

Представители деловых кругов с энтузиазмом приветствовали успешное завершение переговоров с США о членстве Узбекистана во Всемирной торговой организации и отметили, что этот процесс послужит дальнейшему укреплению международных экономических связей страны.

В свою очередь, главам американских компаний была презентована динамика развития стратегического партнерства между Узбекистаном и США, комплексные возможности, создаваемые для иностранных инвесторов в Узбекистане, а также представлены новые совместные проектные инициативы. Участники высоко оценили результаты реформ и потенциал Узбекистана, в частности, в горнодобывающей промышленности, IT и телекоммуникациях, сельском хозяйстве, машиностроении и агропромышленном комплексе.

Мероприятие прошло в интерактивном формате: с главой каждой компании, как в ходе круглого стола, так и в последовавших переговорах в формате G2B были детально рассмотрены перспективы сотрудничества. Деловые круги были заверены в полной готовности правительства Узбекистана в оказании всестороннего содействия в рамках успешной реализации обсужденных проектов.

По итогам круглого стола стороны поддержали планы по укреплению сотрудничества и согласовали совместную разработку плана мероприятий на следующий год.