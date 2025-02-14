ЕС о "зеленых" проектах в Узбекистане для решения климатических и экологических проблем (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский Союз (ЕС) вносит значительный вклад в усилия по устойчивому развитию окружающей среды в Узбекистане через инициативу "Зеленая Центральная Азия", направленную на повышение климатической устойчивости, а также решение проблем водных и энергетических ресурсов в регионе, сообщил Trend пресс-секретарь Европейской Комиссии.

Представитель Европейской Комиссии отметил, что среди наиболее значимых проектов - Программа технической помощи "Зеленая" экономика" (GETAP), запущенная в июне 2023 года и поддерживаемая кредитом на поддержку бюджета от Французского агентства по развитию. Цель GETAP - помочь Узбекистану сформулировать и внедрить стратегию "зеленой" экономики, улучшая согласованность между экономическими целями и экологическими задачами. Программа также способствует перераспределению государственных и частных инвестиций в "зеленые" инициативы. Проект будет реализовываться в течение четырех лет и направлен на изменение фискальной политики с целью продвижения "зеленых" товаров и услуг.

"Кроме того, ЕС в партнерстве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) решает проблему управления опасными сельскохозяйственными химикатами в Узбекистане. Эта инициатива на сумму 3,9 миллиона евро направлена на повышение национальных возможностей по управлению опасными отходами, особенно в сельском хозяйстве. Она поможет разработать национальную стратегию управления отходами и внедрить экологически чистые сельскохозяйственные практики, снизив использование пестицидов и запретив самые опасные химические вещества. Эта программа также окажет положительное влияние на здоровье как потребителей, так и фермеров", - заявил пресс-секретарь.

По его словам, еще одним важным проектом является Экологический фонд для ликвидации последствий загрязнения (ERA), финансируемый ЕС и управляемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Этот проект направлен на устранение экологических угроз, вызванных урановыми шахтами советской эпохи. ERA работает над очисткой самых опасных урановых шахт в Центральной Азии, особенно в Ферганской долине Узбекистана. Проект получил грант в 9 миллионов евро и направлен на снижение рисков для общественного здоровья и восстановление экологической безопасности в пострадавших районах.

"Кроме того, ЕС реализует третью фазу проекта по вовлечению заинтересованных сторон в ликвидацию последствий загрязнения ураном в Центральной Азии в партнерстве с Программой развития ООН (ПРООН). Эта инициатива сосредоточена на повышении осведомленности и продвижении гендерно чувствительных, ориентированных на людей подходов для смягчения рисков от урановых отходов. С бюджетом в 2,36 миллиона долларов США проект направлен на усиление публичной адвокации, улучшение трансграничного сотрудничества и вовлечение местных сообществ в усилия по ликвидации загрязнений. Он также поддерживает социально-экономическое развитие в пострадавших районах, содействуя развитию бизнеса и вовлеченному планированию. Эта фаза проекта продлится до декабря 2026 года, при этом 2,23 миллиона долларов США бюджета поступят от ЕС", - добавил пресс-секретарь.