ТАШКЕНТ /Trend/ - Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан подписали Договор о точке стыка государственных границ.

Как передает в понедельник Trend, подписание документа состоялось в городе Худжанд (Таджикистан) в присутствии Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Этот договор является важным шагом в укреплении взаимного доверия и сотрудничества между государствами, а также в обеспечении стабильности и безопасности на совместных границах. Подписание соглашения подчеркивает стремление Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана к углублению политического, экономического и культурного взаимодействия в рамках тесного соседства.

Документ закрепляет правовые аспекты взаимодействия и регулирования вопросов, связанных с пограничной зоной, что станет основой для дальнейшего укрепления стабильности и безопасности в регионе.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил удовлетворение подписями, отметив, что это событие имеет огромное значение для развития добрососедских отношений между тремя странами и служит укреплению мирного сосуществования и сотрудничества.