Генсек ООН заявил, что обладание ядерным оружием ослабляет безопасность

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в день 75-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США в 1945 году, призвал все страны вернуться на путь полного уничтожения ядерного оружия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С самых первых дней своего существования Организация Объединенных Наций признала необходимость полного уничтожения ядерного оружия. Но эта цель все еще не достигнута", - сказал он в среду в видеообращении.

"75 лет - это даже слишком много, чтобы понять, что обладание ядерным оружием ослабляет, а не укрепляет безопасность", - констатировал Гутерриш. При этом генсек признал, что сеть договоров по контролю над ядерным оружием, созданная после холодной войны, сейчас находится под угрозой.

"Я вновь повторяю свою призыв к государствам вернуться к общему видению и на общую тропу, ведущую к полному отказу от ядерного оружия", - добавил он.

Атомная бомбардировка

6 августа 1945 года японские ПВО заметили приближение к Хиросиме небольшой группы боевых самолетов США, однако командование приняло решение не осуществлять их перехват. В результате американский бомбардировщик B-29 "Энола Гэй" беспрепятственно пролетел над центром города и сбросил на него четырехтонную урановую бомбу под названием "Малыш".

Зарегистрированная мощность взрыва составила 13 килотонн в тротиловом эквиваленте. Радиус полного разрушения составил 1,6 км, радиус взрывной волны - порядка 20 км. На площади 12 кв. км возникли пожары, объединившиеся в огненный смерч.

В результате взрыва атомной бомбы в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто скончался в госпиталях от полученных ран и облучения. Город был полностью стерт с лица земли.