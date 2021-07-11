В иранском порту откроется региональный центр морской безопасности

Региональный центр морской безопасности с участием 36 стран откроется в порту Чабахар на юге Ирана. Об этом сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Он отметил, что региональный центр морской безопасности откроется согласно принятому решению на 7-м Военно-морском симпозиуме стран Индийского океана во Франции. Цель указанного центра – обмен информацией между региональными странами на Индийском океане для установления полной морской безопасности.

По его словам, этот центр впервые создается в регионе, и региональные государства могут отправить своих представителей в Чабахар.

Он высоко оценил возможности Ирана по производству военно-морских судов, заявив, что некоторые из иранских судов сейчас находятся в тысячах километрах от страны и сопровождают иранские танкеры.

Контр-адмирал Ханзади также сообщил о разработке и производстве судна на воздушной подушке (СВП) в стране.