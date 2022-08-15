Иран должен предпринять незамедлительные меры против загрязнения Арменией реки Араз

БАКУ /Trend/ - Ереван наносит непоправимый ущерб экосистеме и окружающей среде всего региона Южного Кавказа, сказал Trend в понедельник американский эксперт Питер Тейс.

«Иран хранит молчание и воздерживается от оказания давления на правительство Армении в вопросе предотвращения дальнейшего загрязнения трансграничных рек, протекающих по территории Южного Кавказа, которые являются важным источником пресной воды для сельскохозяйственного производства во всем регионе, в том числе Азербайджане. Иран должен оказать давление на Армению и срочно провести исследования почвы и воды, чтобы подтвердить тот факт, что армянский режим, сбрасывая опасные химические отходы в реку Араз, сильно загрязнил водные ресурсы и сельскохозяйственные земли в регионе", - сказал он.

Тейс считает, что экологические преступления, совершенные Арменией, должны быть представлены международному сообществу и осуждены в соответствующих европейских судебных инстанциях.

«Армения представляет угрозу для экологии всего региона. Ереван на протяжении многих лет осуществлял крупномасштабное загрязнение окружающей среды. Проблемы со здоровьем населения в регионе становятся все более очевидными из-за экологического терроризма Армении. Иран должен действовать незамедлительно, прежде чем его сельские общины будут опустошены в результате сброса химических веществ, который имеет место уже в течение многих лет. Последствия, очевидно, будут еще более заметными, если Тегеран не примет быстрых мер», — добавил он.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn