Глава МИД Ирана и глава ООН встретились в Женеве

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Женеве в понедельник, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Амир Абдоллахиян, прибывший в Женеву для участия в заседании Совета по правам человека, встретился с Генеральным секретарем ООН.

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана встретится с рядом международных деятелей во время своей поездки в Женеву.

Его сопровождают официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канани и заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам и генеральный секретарь Высшего совета Исламской Республики Иран по правам человека Казем Гарибабади.