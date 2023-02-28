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Глава МИД Ирана и глава ООН встретились в Женеве

Иран Материалы 28 февраля 2023 08:37 (UTC +04:00)
Глава МИД Ирана и глава ООН встретились в Женеве

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Женеве в понедельник, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Амир Абдоллахиян, прибывший в Женеву для участия в заседании Совета по правам человека, встретился с Генеральным секретарем ООН.

Сообщается, что министр иностранных дел Ирана встретится с рядом международных деятелей во время своей поездки в Женеву.

Его сопровождают официальный представитель Министерства иностранных дел Насер Канани и заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам и генеральный секретарь Высшего совета Исламской Республики Иран по правам человека Казем Гарибабади.

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