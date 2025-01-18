Назван объем ненефтяного экспорта Ирана в ОАЭ за девять месяцев

БАКУ /Trend/ - Иран экспортировал в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) ненефтяные товары на сумму 5,3 миллиарда долларов в течение первых девяти месяцев текущего иранского календарного года (с 20 марта по 21 декабря 2024 года), сообщил глава Таможенной администрации Ирана (IRICA) Форуд Асгари, передает Trend.

Асгари отметил, что за указанный период ОАЭ заняли третье место среди крупнейших экспортных направлений Ирана.

При этом, по его словам, Объединённые Арабские Эмираты стали основным поставщиком импортной продукции для Ирана, экспортировав в страну товары на сумму 15,3 миллиарда долларов за тот же девятимесячный период.

Ранее, в августе 2024 года, посол ОАЭ в Тегеране сообщил, что свыше 122 000 иранских предпринимателей ведут бизнес в ОАЭ.