Экспорт иранской нефти за последние полгода сократился почти в два раза

15 октября 2018 17:42 (UTC+04:00)

Экспорт иранской нефти сократился до 1,33-1,5 миллиона баррелей в день в октябре, в то время как в апреле этого года этот показатель составлял около 2,5 миллиона баррелей. Об этом сообщает в понедельник ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По информации агентства, поставки иранской нефти почти полностью прекратились в Европу. Последним европейским импортером иранского топлива остается Италия. Кроме того, Тегеран продолжает экспорт в Турцию, Китай, Индию и страны Ближнего Востока.

Основным способом экспорта иранской нефти являются танкерные поставки. Отмечается, что названные показатели поставок иранского топлива - это оценочные данные, поскольку точные цифры закрыты для сторонних наблюдателей. В то же время, несмотря на сокращение экспорта, Иран не снизил объемы добычи нефти, излишки которой складируются на танкерах в Персидском заливе.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. В начале июля директор отдела политического планирования Госдепартамента Брайан Хук объявил, что США намерены сократить "до нуля" нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций, которые, по его словам, будут возобновлены 4 ноября.

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