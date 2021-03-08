Индия и Узбекистан продвигаются к укреплению своего партнерства через иранский порт Чабахар

Индия и Узбекистан стремительно продвигаются к укреплению своего партнерства для развития связей в Центральной Азии через иранский порт Чабахар, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

На прошлой неделе министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов посетил Нью-Дели и встретился с министром иностранных дел Индии С. Джайшанкаром, чтобы обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает IANS.

Камилов пригласил Джайшанкара принять участие в международной конференции по региональным связям в Ташкенте в июле этого года.

Этому предшествовал виртуальный саммит Индия-Узбекистан между премьер-министром Нарендрой Моди и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в декабре прошлого года.

Две встречи на высшем уровне имеют большое значение с учетом смены администрации в США. В отличие от администрации Дональда Трампа, недавно избранное правительство Джо Байдена в США стремится к возобновлению сотрудничества с Тегераном.

Вполне вероятно, что Байден может возобновить ядерную сделку между США и Ираном, которая была подписана при администрации Барака Обамы, но была отменена его преемником Трампом.

Узбекистан, не имеющий выхода к морю, заинтересован в порту Чабахар, который Индия развивает в Иране. Вскоре после избрания Байдена на президентских выборах в США Узбекистан, Индия и Иран провели свою первую трехстороннюю встречу по совместному использованию порта.

Узбекистан, где проживает почти половина населения Центральной Азии, является быстрорастущей экономикой, которая набирает обороты в период экономических реформ президента Шавката Мирзиёева.

Это создало огромный спрос на инвестиции. Из-за отсутствия выхода к морю богатая нефтью и газом Центральная Азия остается в значительной степени зависимой от рынка Китая.

Отключение, связанное с пандемией коронавируса, привело к осознанию во всем мире того, что чрезмерная зависимость от Китая в отношении основных и промышленных товаров чревата серьезными опасностями. В результате президент Мирзиёев заинтересовался экспортом на различные рынки, включая Индию, через порт Чабахар.

Нью-Дели вложил 500 миллионов долларов в порт Чабахар, который соединяет Индию с Афганистаном и Центральной Азией в обход Пакистана. Бюджетные ассигнования Индии на Чабахар в 2020-2021 годах увеличились вдвое по сравнению с предыдущим годом.

Тем временем Узбекистан построил железнодорожную ветку протяженностью 75 км между Мазари-Шарифом и городом Хайратон на узбекско-афганской границе.

Тегеран также построил первую железнодорожную ветку между Афганистаном и Ираном. Индия и Узбекистан в соответствии с Ашхабадским соглашением 2011 года должны построить транзитно-транспортный коридор между Центральной Азией и Персидским заливом.

Учитывая важность партнерства с Ташкентом по Чабахару, Нью-Дели подтвердил кредитную линию в размере 448 миллионов долларов для развития инфраструктуры связи, информационных технологий и энергетики в Узбекистане.

Обе страны также подписали несколько соглашений в различных секторах, помимо активного сотрудничества на региональных платформах, таких как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Диалог Индия-Центральная Азия (ICAD).