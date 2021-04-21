Объем товарооборота Ирана с соседними странами достиг $36,5 млрд

Объем иранского товарооборота с соседними странами за прошедший иранский календарный год (завершился 20 марта 2021 года) составил $36,5 млрд, заявил представитель иранской таможенной службы Рухолла Латифи, передает Trend со ссылкой на ИРНА

По словам Латифи, объём иранского товарооборота с соседними странами за 12 месяцев в стоимостном выражении составил $36,5 млрд, а в весовом измерении – 82,5 млн тонн. "Товарооборот Ирана с соседями в весовом измерении составил 56% от общего товарооборота Ирана в 1399 году, а в стоимостном выражении — 50%", сказал он.

Объём иранского экспорта в соседние страны за 1399 год в стоимостном выражении составил $20,35 млрд, а в весовом измерении – 67,8 млн тонн.

Импорт Ирана с 21-го марта 2020 года по 20-е марта 2021 года в 15 соседних стран в стоимостном выражении достиг $16,14 млрд, а в весовом измерении - 14,7 млн тонн.

Иран граничит с 15 странами по суше и по морю и считается соседом. С Пакистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Арменией, Турцией и Ираком граничит по суще, а с Россией, Казахстаном, Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром, Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Оманом - по морю.

Главными покупателями иранских товаров за отчетный период стали Ирак, ОАЭ, Турция, и Афганистан.