Россия и Иран строят участок коридора Север-Юг через Азербайджан: Армения за бортом

БАКУ/Trend/ - Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси участвуют в среду в церемонии подписания соглашения о создании в республике железнодорожного участка Решт – Астара, который проходит через Азербайджан.

Это означает, что данный участок коридора Север-Юг будет построен через Азербайджан, а не через Армению.

Маршруты через Азербайджан сейчас более привлекательны, чем когда-либо, поскольку страна создает все условия для обеспечения безопасного транзита в кратчайшие сроки. Современная железнодорожная, автомобильная и морская транспортная инфраструктура Азербайджана способствует экономии денег и времени. Неудивительно, что за последний год объем транзита грузов через Азербайджан увеличился более чем на 75 процентов.

Согласно документу, Москва и Тегеран будут совместно финансировать проектирование, строительство, а также поставки товаров и услуг.

Соглашение подпишут министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш. Также с российской стороны на церемонии присутствует вице-премьер Александр Новак.

Согласно договору, на строительство этой железной дороги российская сторона потратит 1,6 млрд евро. Эту железную дорогу планируется построить и завершить в течение 48 месяцев.

Протяженность линии Решт - Астара составит 170 км. Она нужна, чтобы соединить сухопутные участки международного транспортного коридора Север - Юг, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского маршрута. Предполагается, что линия Решт - Астара будет строиться при участии Москвы и Тегерана, а линия Астара (иранский город) - Астара (азербайджанский город) - при участии Москвы, Тегерана и Баку.

Путин ранее отмечал, что этот проект интересен не только РФ и Ирану, но и всем участникам мировой торговли, потому что с точки зрения логистики "это существенное дополнение к Суэцкому каналу и к черноморским проливам". По словам российского президента, такое решение "удешевляет маршрут, значит, и конечная цена товаров будет ниже".