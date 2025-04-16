Увеличился объем перевалки грузов в одном из северных иранских портов

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024-20 марта 2025) объем погрузочно-разгрузочных работ в порту Амирабад провинции Мазандаран на севере Ирана вырос на 7% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023-19 марта 2024).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ генеральный директор Портового и морского управления Амирабада Мохаммед Али Муса Пурджи.

По его словам, в прошлом году в порту Амирабада было загружено и выгружено 5,04 миллиона тонн грузов.

Муса Пурджи отметил, что среди портов страны, расположенных на севере, 57% грузов загружаются и выгружаются в порту Амирабада.

Через порт Амирабад в основном экспортировались цемент, строительные материалы, керамика и металлические изделия.

Отметим, что в прошлом году в портах, находящихся в собственности Ирана, было загружено и выгружено около 235 миллионов тонн грузов.