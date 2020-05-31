Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 150 тыс.
Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 516, а общее количество случаев превысило 151,4 тыс. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 516. Общее число заболевших достигло 151 466", - приводит его слова агентство ИСНА.
Джаханпур добавил, что за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 797".
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