Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 150 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки выросло на 2 516, а общее количество случаев превысило 151,4 тыс. Об этом сообщил в воскресенье глава департамента по связям с общественностью Минздрава республики Киянуш Джаханпур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Количество новых случаев заражения коронавирусом в стране составило 2 516. Общее число заболевших достигло 151 466", - приводит его слова агентство ИСНА.

Джаханпур добавил, что за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом, "общее количество летальных исходов составляет 7 797".