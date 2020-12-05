Иран и Италия развивают культурные отношения

Тегеран и Рим укрепляют культуре связи по случаю 200-летней годовщины установления дипломатических отношений между Ираном и Италией, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Атташе по культуре посольства Ирана в Италии Мохаммад Таги Амини и ректор Университета Перуджи Маурицио Оливьеро обсудили укреплению культурных связей по случаю 160-летней годовщины установления дипломатических отношений между Ираном и Италией. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Собеседники также обсудили расширение сотрудничества между иранскими и итальянскими университетами