Иран и Италия развивают культурные отношения
Тегеран и Рим укрепляют культуре связи по случаю 200-летней годовщины установления дипломатических отношений между Ираном и Италией, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Атташе по культуре посольства Ирана в Италии Мохаммад Таги Амини и ректор Университета Перуджи Маурицио Оливьеро обсудили укреплению культурных связей по случаю 160-летней годовщины установления дипломатических отношений между Ираном и Италией. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.
Собеседники также обсудили расширение сотрудничества между иранскими и итальянскими университетами
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