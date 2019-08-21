Имеет ли право собственник земельного участка вырубить дерево?

Вопрос:

Имею ли я право ликвидировать ненужное мне плодовое дерево на участке принадлежащем мне на правах собственности

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

В соответствии с примечанием к ст. 253 Кодекса об административных проступках рубка, повреждение или уничтожение деревьев и иных зеленых насаждений, находящихся на приусадебных и дачных участках, находящихся в частной собственности, не влечет административной ответственности. Соответственно, никаких разрешений для вырубки дерева вам не требуется.

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