Может ли моя супруга получать мою пенсию…

Вопрос:

Здравствуйте. Я офицер в отставке, получаю высокую пенсию. Мне 59 лет, а жене 44. Совместных детей нет. Мои дети совершеннолетние. У жены 14-летний сын от первого брака. Может ли она получать мою пенсию после моей смерти, как за потерю кормильца? Спасибо.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Она сможет получать пенсию только в случае если достигнет к моменту вашей смерти пенсионного возраста, либо не будет работать и одновременно заниматься уходом за ребёнком не достигшим 8 лет, либо вашими братьями, сёстрами, или внуками.

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