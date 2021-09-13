Мать не хочет, чтобы дочери досталась часть её наследства…

Вопрос:

Здравствуйте! Обращаюсь к вам с вопросом. У моего мужа мать проживает в Баку, мы проживаем в Белоруссии. Мать хочет при жизни оформить наследство (квартиру) только на своего сына (моего мужа), либо на внука (нашего сына, на данный момент ему 14 лет). У моей свекрови помимо сына есть дочь, сестра моего мужа, которая проживает в Баку отдельно от матери. Ввиду накаленных отношений сложившихся между матерью и дочерью, мать не хочет, чтобы дочери досталась хоть какая -то часть её наследства.

Вопрос:

1.Каким документом при жизни матери оформить наследство так, чтобы оно не подверглось разделу между двумя ее детьми, сыном и дочерью после ее смерти, а отошло только сыну или внуку?

2.Гражданство у мужа и у сына РФ. Какие преграды могут возникнуть при оформлении наследства из-за отсутствия гражданства Азербайджана?

3.Необходимо ли личное присутствие будущих наследников для оформления документов?

Спасибо, с уважением

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Мать может написать завещание, которое должно быть удостоверено нотариусом, и завещать свое имущество сыну или внуку. При этом в Азербайджане существует обязательная доля в наследстве, на которую имеют право дети, родители и супруг умершего и которая составляет половину той доли, которая причиталась бы им при наследовании по закону. Завещание не может отменить эту обязательную долю.

В вашем случае это означает, что при наличии двух наследников по закону (сын и дочь) между которыми (при отсутствии завещания) наследственное имущество делилось бы в равных долях и наличии завещания в пользу сына, сын получит 3/4 наследственного имущества, а дочь - 1/4 (половину от 1/2, которая причиталась бы ей в отсутствии завещания).

Никаких ограничений при наследовании квартир иностранцами в Азербайджане не имеется. Такие ограничения есть только при наследовании земельных участков.

Для оформления завещания требуется присутствие в нотариальной конторе только завещателя (матери).

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