Отец составил на меня дарственную, я единственный наследник...

Вопрос:

Здравствуйте. 03.01.2023 умер мой отец. Я - единственный наследник, я один

ребенок в семье. В 2018 году, находясь в Азербайджане, отец составил на меня дарственную, а

также получил новую купчую, где указаны три человека:

1. - я - мне принадлежит дом

2. - мой отец - 1/2 участка

3. - брат отца - 1/2 участка.



Отец не смог в 2018 году переписать на меня свою долю участка, так как я

гражданин РФ, поэтому переписал только дом. Теперь у меня вопрос. Надо ли мне в течение трех месяцев обратиться к нотариусу для открытия дела о наследстве, если я все равно не смогу никак оформить на себя его долю участка? И что будет с участком, кому он

перейдёт? Заранее спасибо вам за ответ.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Вы вправе наследовать земельный участок, несмотря на то, что являетесь иностранным гражданином, но должны продать или подарить его в течение одного года, так как в соответствии со ст. 49 Земельного Кодекса "право частной собственности, перешедшее к иностранным юридическим и физическим лицам в результате сделок по наследованию, дарению и ипотеке земельных участков, отчуждается в течение одного года в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики". При неотчуждении земельного участка местный орган исполнительной власти или муниципалитет принудительно выкупают его.

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