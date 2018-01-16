"Рапсодия" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась персональная выставка художницы Валентины Эфендиевой "Рапсодия", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ. В экспозицию вошли новые работы автора.

Выставку открыл заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин. На мероприятии Валентина Эфендиева прочитала свои стихи.

Гости знакомились с выставкой под музыку в исполнении Натальи Москвичёвой и сестер Пери и Ромеллы Гюльалиевой.

Валентина Эфендиева обладает поистине многогранным талантом. Она издала более 15 сборников своих стихов, которые посвятила родному Азербайджану, Каспию, друзьям и близким. Из-под ее кисти вышло более 400 картин. Она очень часто переносит на холст образы героев своих стихов.

Валентина Эфендиева является членом Союзов писателей Азербайджана и России, членом Союза художников Азербайджана, возглавляет литературное объединение "Родник".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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