В Азербайджане проведен значимый конкурс для развития киноиндустрии

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана представило результаты конкурса сценариев для художественных, документальных и анимационных фильмов, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Конкурс организован в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о некоторых мерах, связанных с развитием азербайджанской кинематографии.

В состав жюри конкурса вошли – первый секретарь Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев (председатель), народный артист, кинодраматург Рамиз Фаталиев (член жюри), заслуженный деятель искусств, главный редактор журнала "Азербайджан" Интигам Гасымзаде (член жюри, по состоянию здоровья не смог участвовать в отборе), заслуженный деятель искусств, кинорежиссер и киновед Аяз Салаев (член жюри), заслуженный работник культуры, главный специалист Госфильмофонда Юсиф Шейхов (член жюри), кинорежиссер Руфат Гасанов (член жюри), председатель Совета молодежи Союза писателей Азербайджана Эльшад Алиев (член жюри), главный специалист Госфильмофонда Лейла Велизаде (ответственный секретарь).

На конкурс было представлено около 200 сценариев для художественных, документальных и анимационных фильмов. Были выбраны следующие кинопроекты:

Полнометражные художественные фильмы:

"Məryəm" – авторы сценария Эльчин Мусаоглу, Фардад Растгар

"Yuxusuz kölgələr" – Мирбала Салимлм, Марина Малашенкова

"Nərgiz"– Джавид Заидов

"Ərəblinski" - Эльчин Эфендиев, Исмаил Иман

"Mampası qutusu" – Пярвиз Гасанов

"Üçüncü bənd" – Рамиз Фаталиев

"Xoşbəxt sonluqlu faciə" - Ариф Алиев

"Biçimçi" – Рамзия Джилгамлы

"Kariatidalar" – Таир Ализаде

Короткометражные художественные фильмы:

"Dulusçu" – Амиль Мамиев

"Əli həccə gedir" – Джавид Зейналлы

"Bazar günü" – Ульфия Гейдарова

"Gecənin səsi" – Рейхан Исаева

“Ailəvi şəkil" – Нурлан Гасанли

Документальные фильмы:

"Ləzgilər" – Горхмаз Шихалиев

"Qapı" – Этибар Мамедов

Анимационные фильмы:

"Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında" – Султан Аббасбейли

"Göy qurşağını görmək" – Рамзия Джилгамлы

Министерство культуры Азербайджана считает значимым проведение данного конкурса, и приглашает к сотрудничеству продюсерские центры и кинокомпании.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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