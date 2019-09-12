Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)

12 сентября 2019 16:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Начинающая азербайджанская актриса Ягмур Шахбазова играет одну из главных ролей в новом сезоне популярного сериала "Yemin" (Клятва), сообщает Trend Life со ссылкой на турекцие СМИ. Сериал "Клятва" выходит на турецком Kanal 7, а также на телеканалах других стран.

Продюсеры фильма заметили актрису после просмотра нескольких ее работ, в частности, азербайджанского сериала "Vicdan haqqı". Девушка произвела впечатление на создателей проекта и ее пригласили в Турцию.

"Я очень благодарна продюсерам, моим коллегам-актерам, всей съемочной группе за теплый прием и помощь. Турция становится моим вторым домом благодаря искренним людям, окружающим меня. В такой позитивной обстановке очень легко работается. Надеюсь, зрителям понравится мой персонаж",- сказала Ягмур.

По словам актрисы, которая играет в сериале азербайджанскую девушку, она гордится возможностью работы в турецком кинематографе и сделает все возможное, чтобы оправдать надежды продюсеров ленты.

Ягмур Шахбазова – актриса Иреванского государственного драматического театра, дочь заслуженной актрисы Эсмиральды Шахбазовой.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Начинающая азербайджанская актриса в главной роли турецкого сериала "Клятва" (ВИДЕО, ФОТО)
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