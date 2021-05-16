Из Баку в Батуми - задание доставить свадебное платье в отдаленную деревню

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские кинематографисты примут участие в Международной киношколе молодых кинематографистов СНГ "Содружество", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества.

Пятый сезон киношколы пройдет с 26 мая по 2 июня в Батуми (Грузия). В рамках киношколы состоится конкурс короткометражных фильмов, в программе которого более 30 картин из 14 стран. От Азербайджана представлены два фильма - "Quxuroba" (режиссер - Теймур Гамбаров) и "Axşama doğru" (режиссер - Теймур Гаджиев).

Картина "Quxuroba" повествует о таксисте Расиме, который получил важное задание от начальника - доставить свадебное платье в отдаленную деревню. По пути Расим подвозит молодую девушку, им почти не о чем говорить, но все же есть что сказать друг другу… Таким образом, две разные судьбы пересекаются на одной дороге.

"Axşama doğru" - история о молодой супружеской паре, отправившейся на семейное застолье за город. Однако разногласия на бытовой почве вынуждают их сделать незапланированную остановку, из-за которой героиня попадает в неловкую, но предсказуемую ситуацию.

Отметим, что в рамках киношколы пройдут внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам международного сотрудничества в сфере кино.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)