Композиторы и музыковеды Азербайджана – семь монографий и портретов

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана выпустил очередную партию брошюр серии "Композиторы и музыковеды Азербайджана", сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

"Этот многолетний проект, начало которого было положено в 2014 году, направлен на популяризацию творчества известных деятелей музыкального искусства среди широких слоев читателей, интересующихся историей азербайджанской академической музыки и ее современными представителями. Проект, инициатором которого является председатель Союза композиторов, народная артистка, профессор Фирангиз Ализаде, а главным редактором – секретарь Союза, заслуженный деятель искусств, профессор Земфира Гафарова, на сегодняшний день насчитывает уже около 100 изданий, освещающих жизненный и творческий путь известных композиторов и музыковедов", – говорится в сообщении.

Брошюры, вышедшие в издательстве Renessans-A, включают в себя семь монографий и портретов творческих личностей, оставивших заметный след в национальной музыкальной культуре. Среди них – народный артист Огтай Зульфугаров (автор – доктор искусствоведения Имруз Эфендиева), заслуженные деятели искусств Гасанага Адыгезалзаде (автор – доктор философии по искусствоведению Нурида Исмаилзаде) и Рашид Шафаг (автор – доктор философии по искусствоведению Улькяр Талыбзаде), представитель Нахичеванского отделения Союза композиторов Шамсаддин Гасымов (автор – доктор философии по искусствоведению Беновша Рзаева), а также композитор, известный знаток ударных инструментов Гасан Рзаев (автор – доктор философии по искусствоведению Лейла Гулиева).

Среди новых брошюр два издания посвящены известным ученым-музыковедам, педагогам-профессорам, отдавшим долгие годы преподаванию в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибейли (ныне Бакинская музыкальная академия), – Людмиле Гарагичевой (автор – доктор философии по искусствоведению Наталья Дадашева) и Ханлару Меликову (автор – Рая Аббасова).

Брошюры поступили в библиотеку Союза композиторов, а также будут распространяться по организациям и образовательным учреждениям.

(Автор: Вугар Иманов)