C колоритным одесским юмором! Впервые в Баку пройдет творческий вечер легендарного режиссёра Иосифа Райхельгауза

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку состоится творческий вечер легендарного советского и российского театрального режиссёра, педагога, профессора Российского института театрального искусства (ГИТИС), создателя и художественного руководителя московского театра "Школа современной пьесы", народного артиста России Ио‌сифа Райхельгауза, сообщает Trend Life.

Коренной одессит, с колоритным одесским юмором Иосиф Леонидович умеет сделать любую встречу со зрителем незабываемой и наполненной светом, смыслом и праздником.

Творческий вечер с Иосифом Райхельгаузом - это встреча старых друзей, после которой ещё долго будет сохраняться приятное послевкусие.

В программе, подготовленной специально для встречи в уютном зале Международного центра мугама 14 апреля в 19.00, зрители не только узнают Райхельгауза как режиссёра и педагога, но и как человека бесконечного обаяния. В программу "Иосиф и его байки" автор включил театральные истории, связанные со многими известными и любимыми артистами, артистами и режиссёрами современности, стихи любимых мастеров пера и слова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az