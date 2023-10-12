В одном из лучших залов Европы прошел концерт Эльданиза Алекберзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В знаменитом парижском зале Альфреда Корто (Salle Cortot) состоялся концерт лауреата международных конкурсов, студента Artist Diploma в école normale de musique de Alfred Cortot (класс Рены Шерешевской) Эльданиза Алекберзаде в рамках цикла "Midi et demi", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

На вечере под овации зрителей пианистом были исполнены произведения классиков Альбана Берга и Людвига ван Бетховена.

Зал Salle Cortot был построен в 1929 году под руководством французского архитектора Огюста Перре, также спроектировавшего Театр Елисейских полей, и является частью Парижской музыкальной школы. Исключительные акустические качества этого концертного зала позволяют причислить его к лучшим в Европе, так что о нем говорят "звучит как Страдивари".

27-летний Эльданиз Алекберзаде родился в Баку. В двухлетнем возрасте вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург, где получил первоначальное музыкальное образование. В 2013 году поступил в колледж имени Асафа Зейналлы при Азербайджанской национальной консерватории, а затем окончил Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли.