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Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)

Культура Материалы 16 октября 2023 18:16 (UTC +04:00)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя 19 октября представит на сцене Мингячевирского государственного драматического театра спектакль "Дон Рафаэлло – тромбонист" по пьесе итальянского драматурга Пеппино де Филиппо, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Гастроли будут проведены в рамках серии мероприятий, организованных министерством культуры Азербайджана и посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 150-летию азербайджанского профессионального национального театра,

Режиссером-постановщиком спектакля является народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова. В постановке заняты заслуженные артисты Шовги Гусейнов, Гюляр Набиева, Нофель Велиев, актеры Ирада Рашидова, Рамиль Мамедов, Айдын Демиров.

Спектакль повествует о нелегкой судьбе музыканта, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. По словам Дона Рафаэлло, он написал несколько опер и балетов. Дома же совсем нечего есть, ситуация тяжелая…

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
Историю о музыканте с тяжелой судьбой расскажут в Мингячевире (ФОТО)
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