Творческая академия Айбениз Гашимовой провела в Билясуваре концерт в честь Дня Победы (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Творческая академия заслуженной артистки Азербайджана Айбениз Гашимовой провела в Билясуваре концерт в рамках музыкально-театрального фестиваля "Zəfər" при организации министерства культуры Азербайджана по случаю Дня Победы в 44-дневной Отечественной войне, который отмечается 8 ноября, сообщили Trend Life в ведомстве.

В концертной программе юные таланты представили патриотические композиции.

Фестиваль "Zəfər" проходит с 22 октября по 8 ноября в Баку, Гяндже и Сумгайыте, Исмаиллинском, Билясуварском, Сабирабадском и Хачмазском районах страны. В рамках фестиваля представлены программы с участием художественных коллективов и солистов, симфонические произведения азербайджанских композиторов и вокально-хоровые номера, посвященные исторической Победе Азербайджана, спектакли, вечера мугама и т.д.

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