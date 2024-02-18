В Баку стартует образовательный проект под эгидой Национального драматического театра России

БАКУ /Trend Life/ - С 19 по 21 февраля в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре в Баку пройдет образовательная программа Международного просветительского проекта "Александринская театральная школа: развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ", инициированного Национальным драматическим театром России (Александринский театр).

Как сообщает Trend Life, об этом в воскресенье сказали на пресс-конференции исполняющий обязанности директора Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров и директор Национального драматического театра России Сергей Емельянов.

Курс "Основы менеджмента в современном национальном театре" объединит более 30 деятелей культуры и искусства Азербайджана. Преподавателями выступят ведущие эксперты России в области менеджмента и продюсирования театральных проектов.

Параллельно с этим для артистов Азербайджана пройдет образовательный интенсив "Актерское искусство в современном контексте" – совместная программа Александринского театра и Российского государственного института сценических искусств.

Проект "Александринская театральная школа: развитие сотрудничества с государствами-участниками СНГ" реализуется в Баку при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, министерства культуры Азербайджана и Русского дома в Баку.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, в Баку между Азербайджанским государственным академическим национальным драматическим театром и Национальным драматическим театром России (Александринский театр) подписан меморандум о сотрудничестве.

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