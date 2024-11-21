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Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 21 ноября 2024 16:55 (UTC +04:00)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Фото: Мемориальный дома-музей Бюльбюля

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БАКУ /Trend Life/ - В Мемориальном доме-музее Бюльбюля открылась выставка "Краски природы" (Təbiətin rəngi), организованная Гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Trend Life.

Экспозиция посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). На выставке представлены работы учащихся факультета изобразительного и прикладного искусства Гимназии искусств. Выставка продлится до 25 ноября.

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Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
Юные таланты представили экспозицию "Краски природы", посвященную COP29 в Баку (ФОТО)
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