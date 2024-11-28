Эйюб Гулиев рассказал о спектакле в Латвии: Это был незабываемый вечер! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном оперном театре Латвии в Риге с большим успехом состоялся показ шедевра мирового искусства - оперы "Тоска" Джакомо Пуччини, представленный при поддержке посольства Азербайджана в Латвии в честь 30-летия установления дипломатических отношений между странами, сообщил Trend Life главный дирижер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, доцент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев.

В спектакле, представленном под управлением азербайджанского дирижера, ведущие партии исполняли солисты Национального оперного театра Латвии - Татьяна Треногина (сопрано), Янис Апейнис (Скарпиа), Андрис Людвигс (Каварадосси), Виестурс Витольс (Анджелотти) и другие известные оперные певцы Латвии.

"Спектакль стал знаковым и незабываемым событием, так как в нем принимали участие известные музыканты, и прошел с большим успехом. Особо отмечу, что все билеты были проданы за несколько дней до спектакля. Для музыки нет границ, это язык, который объединяет людей, независимо от их национальности, возраста, пола и социального статуса. И было очень приятно, когда по завершении спектакля публика стоя овациями приветствовала артистов. Это был незабываемый вечер!" - сказал Trend Life Эйюб Гулиев.

Среди гостей были посол Азербайджана в Латвии Эльнур Султанов, министр сельского хозяйства Латвии, сопредседатель межправительственной комиссии Азербайджан-Латвия Армандс Краузе, представители государственных и общественных организаций, дипломатических миссий, деятели культуры.

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