В Баку прошел вечер духовной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер духовной музыки" Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова и Государственной хоровой капеллы под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народной артистки Гюльбаджи Имановой выступили заслуженный артист Ильхам Назаров (контратенор), Джамиля Джавадова-Спицберг (орган), и Фатима Джафарзаде (сопрано).

В программе прозвучали: Г.Ф.Гендель – "Прибытие царицы Савской", Дж.Б.Перголези – "Stabat Mater" (Плач скорбящей матери), И.С.Бах – Оркестровая сюита №3 – "Air", Ф. Пуленк – концерт для органа, литавр и струнного оркестра g-moll (соч.36), Р.Джадзотто - "Adagio Albinoni" g-moll.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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