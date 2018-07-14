По дизайну уроженца Гянджи американцы выпустили военную версию внедорожника Tank (ФОТО)

14 июля 2018 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Американская компания Rezvani Motors представила военную версию своего первого внедорожника Tank, который выпускается с 2017 года. Новая модификация называется Military Edition, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт компании.

Дизайнером Rezvani Tank является азербайджанец, уроженец Гянджи Самир Садыгов, выпускник Европейского института дизайна в Италии. Самир Садыгов уже многие годы занимается разработкой автомобилей. Это его третье сотрудничество с американской компанией. До этого он создал спорткар Rezvani Beast и внедорожник Rezvani Tank. Также сотрудничал с мировыми гигантами Volkswagen, Ferrari и Lamborghini

Главная особенность Rezvani Tank Military Edition - автомобиль получил бронекапсулу с самым высоким классом бронирования B7, а также пуленепробиваемые стекла, тепловизы, устройство постановки дымовой завесы, систему ночного видения. В оснащение внедорожника также входят шины ран-флэт (с пуленепробиваемым ободом), переговорное устройство для связи с людьми на улице, стробоскопы, кевларовый топливный бак и «ослепляющие огни», которые могут дезориентировать атакующих.

Машина выдерживает обстрел из винтовки СВД и автоматического оружия калибра 7,62 мм с бронебойно-зажигательным патроном. Помимо этого машина может быть оснащена противогазами и защитой от подрыва.

Бронемашина построена на рамной основе, оснащена системой полного привода, внедорожными шинами и усиленной подвеской, рассчитанной на большие нагрузки при езде по пересеченной местности.

Для обычного Rezvani Tank предлагается 506-сильная "восьмерка" HEMI объемом 6,4 литра. Для "военной" модификации доступен двигатель Hellcat на 717 сил. В базовой версии с мотором 6,4 Rezvani Tank Military Edition предлагается в США за $295 000, что на $136 000 дороже стандартной версии внедорожника.

(Автор: Вугар Иманов)

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