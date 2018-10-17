Скряга Гара и транжира Нигяр – кто победит? Гала-вечер комедии (ВИДЕО, ФОТО)

17 октября 2018 17:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер комедийного фильма "Qaragöz", сообщает Trend Life.

В праздничном вечере творческий коллектив прошел по красной дорожке и "попал в объятия" многочисленных гостей, представителей телевидения и шоу-бизнеса, СМИ, блогеров и других. Гости премьерного показа получили возможность первыми посмотреть фильм, а также пообщаться с членами съемочной группы. Главный продюсер и режиссер фильма Орхан Мардан отметил, что прообразом главного героя стал главный персонаж произведения азербайджанского классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Приключения скряги (Хаджи Гара)". На открытии вечера оркестр "Шерон" под управлением Рустама Зейналлы представил саундтрек фильма.

Фильм рассказывает историю Гары и Нигяр. Гара - известный актер, гений в своей работе, хороший человек, но он очень экономный и чрезмерно скупой. Именно поэтому он одинок. Но однажды к нему приезжает сын, о существовании которого он не подозревал, и их жизнь полностью меняется. Поначалу его сын арендует у отца (!) помещение, и они начинают жить вместе. Вскоре Гара начинает влюбляться в свою партнершу по сцене Нигяр. Но конечно, он пытается это скрыть. В то время как Гара пытается выжить в этом «затратном» мире, перед ним встаёт выбор между личной жизнью и деньгами.

"Qaragöz" - лёгкая комедия, интересная тем, которая позволит каждому отдохнуть после тяжелого рабочего дня, от души посмеяться и забыть о хлопотах.

Главные роли в фильме сыграли Эльмеддин Джафаров и Оксана Расулова. В фильме также снялись Усния Мурватова, Кабир Керимов, Агахан Салманлы, Расим Джафар, Шамиль Сулейманов, Ясин Гараев. Авторы сценария – Вугар Гусейнов и Талыб Ахмедов.

Перед началом гала-вечера творческий коллектив записал видео, где пригласили всех в Park Cinema с 18 октября оценить свой фильм. И так, фильм выходит на большие экраны уже завтра!

Билеты по ссылке: http://parkcinema.az/movies/view/7432/qaragoz?lang=ru

(Автор: Вугар Иманов)

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