Создатели "Игры престолов" заключили контракт с Netflix

8 августа 2019 09:10 (UTC+04:00)

Создатели телесериала "Игра престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс заключили многолетний контракт с компанией Netflix на сумму в 200 миллионов долларов, об этом, как передает Trend Life, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Hollywood Reporter.

Как отмечает издание, Бениофф и Уайс покидают телеканал HBO, подписав соглашение с Netflix на 200 миллионов долларов, согласно которому они будут создавать и разрабатывать новые кино- и телевизионные проекты компании.

"Мы провели прекрасное время с HBO на протяжении более чем десяти лет и мы благодарны всем там за то, что всегда давали нам возможность чувствовать себя там как дома … Netflix создал нечто изумительное и беспрецедентное, и мы гордимся, что они пригласили нас присоединиться к ним", - приводит издание совместное заявление Бениоффа и Уайса.

Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.

Сериал "Игра престолов" стал одним из наиболее популярных в истории. Он получил благосклонные отзывы критиков и завоевал рекордные 47 наград "Эмми". В сериале рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть ряд аристократических семей, в то время как на человечество надвигается экзистенциальная угроза потусторонней расы Иных. Сериал известен проработанностью сюжетных линий и персонажей, неожиданным развитием событий, включая гибель главных героев по ходу действия, а также сценами насилия, которые вызывают споры в США о пределах допустимого на экране.

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