Азербайджанский режиссер оказался маньяком-потрошителем, или Отголоски страшного детства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" прошел гала-вечер фильма в жанре ужасов и психологического триллера "Adam" (Человек), сообщает Trend Life.

Премьера фильма вызвала большой интерес, среди гостей были медийные лица, представители бомонда, актеры и исполнители. Творческий коллектив прошелся по красной дорожке, ответил на вопросы журналистов. Гостям была представлена концертная программа с участием кубинского исполнителя Янссела Кастельони и певицы Влады Ахундовой, перформанс со сценами ужасов – шоу студентов "Elin Kursu", танцоров Азербайджанского государственного академического музыкального театра Рабийи Алиевой, Айнуры Аскеровой, Ройи Мехтизаде, Мухаммеда Абдуллаева. Ведущими были – радиоведущая İTV Гюльрух Наджафова и телеведущий ATV Ильхан Озбай. На сцену коллектив даже вышел с бензопилой, шокировав зрителей своими впечатлениями о работе над картиной, слоган которой "Человека лишает человечности сам человек".

Интересно, что в главной роли "потрошителя" сыграл сам режиссер-постановщик и автор сценария Амиль Алиоглу.

Сюжет фильма: Маленькая Аиша вместе с матерью решают совершить путешествие. Но за несколько километров до места назначения они вынуждены свернуть к пункту назначения по лесной дороге, так как на основной трассе происходит автокатастрофа и она становится временно закрытой. Но происходит так, что и они сами попадает в аварию, когда … им навстречу выходит незнакомый мужчина. Как оказывается, они попадают в руки жесткого маньяка, который в детстве пережил семейную трагедию из-за жесткого обращения его отца с матерью, поэтому получил серьёзную психологическую травму и испытывает ненависть ко всем людям. Всех, кто попадает в руки маньяка, ожидает мучительная смерть. Эта участь ждет и мать с ребенком. Более того, все кто спешат к ним на помощь, сами становятся жертвами маньяка. Как же им удастся спастись?…

Фильм снят Alioglu Media Group. Режиссер-постановщик - Амиль Алиоглу, автор сценария – Амиль Алиоглу и Садиг Насиров, художник-постановщик - Амиль Алиоглу, режиссер – Ибрагим Абилов, оператор-постановщик - Матлаб Ягубоглу, автор музыки – Иффет Аскеров, главный продюсер - Байрам Мургузов, исполнительный продюсер – Габиль Алиоглу, художник по гриму – Шафа Джаббарова, монтаж – Фирдовси Набиев, мастер по свету – Мухаммедали Асланов, mix master – Махир Ибрагимов, организаторы вечера – Лала Газанфар и Эльшан Алиев.

В ролях – Амиль Алиоглу, Мехрибан Гулиева, Рашад Сафаров, Зульфия Мамедова, Арзу Абдулова, Мурад Абдуллаев, Эльвина Атакишиева, Эльвин Агаев, Лена Хосровова, Ханым Садыгова, Ряван Ибрагимов, Сяма Ибрагимова, Мухаммедали Асланов, Расул Гумбатов, Гюльнар Мамедова, Ибрагим Абилов и другие.

Съемки картины состоялись в 2018 году в Баку и регионах страны – Гедабеке, Товузе, Исмаилы, Говларе (Товузский район).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)

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