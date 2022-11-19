Легендарный хит группы "Кярван" зазвучал по-новому: лирическая версия от Мурада Арифа (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный певец, композитор Мурад Ариф перепел хит легендарной азербайджанской группы "Кярван" "Qara gözlər" (Черные глаза) и снял на него видеоклип, сообщает Trend Life.

Автором музыки песни "Qara gözlər" является Микаил Векилов, автором слов - Малик Фаррух.

"Микаил Векилов - человек, сделавший популярной для нашего поколения азербайджаноязычную поп-музыку. Его творения всегда выделяются среди миллионов песен. Конечно, особое место в наших сердцах занимает, можно сказать, как "народная" песня - "Qara gözlər", написанная на трогательный текст Малика Фарруха.

Мы полюбили этот темповой шлягер с озорным клипом в исполнении нашей любимой группы "Кярван". Эта песня многогранна, и я всегда думал, что будет интересно подать ее в лирическом настроении. С разрешения композитора и семьи поэта представляю вниманию публики нашу версию. Пусть это будет романтическая, спокойная "Qara gözlər" дождливой бакинской осени..." - отмечает Мурад Ариф.

Видеоклип на композицию "Qara gözlər" в исполнении Мурада Арифа снят в черно-белом формате режиссером видео Эльмаром Рашидоглу.