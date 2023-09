Алессандро Сафина в преддверии юбилея выступил с потрясающим концертом в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На живописном побережье в Нардаране - в Sea Breeze Resort в рамках традиционной серии летних концертов Sea Breeze Summer Live прошел финальный вечер – гостям была представлен сольный концерт всемирно известного итальянского оперного и эстрадного певца Алессандро Сафина, сообщает Trend Life.

Алессандро Сафина неоднократно выступал в Баку с сольными концертами, принимал участие в различных проектах и вечерах, и каждый раз с аншлагом и большим успехом, даря зрителям яркие эмоции. И в этот вечер, несмотря на осеннюю прохладную погоду, на открытой сцене Sea Breeze Resort чувствовалось дыхание продолжающегося летнего сезона. Знаменательным было и то, что через месяц, 14 октября, артист отметит свое 60-летие. За годы многолетней творческой деятельности выступал на лучших сценах мира, исполнял главные партии в операх, опереттах и мюзиклах, снимался в фильмах, завоевав любовь миллионов.

"Салам, Баку! Я очень рад снова выступать в Баку. Спасибо, что пришли, я очень счастлив быть здесь, в этом прекрасном городе, в этом потрясающем месте. Спасибо, что решили провести сегодняшний вечер с нами! И спасибо этим прекрасным музыкантам – вместе мы подготовили программу концерта, надеюсь, она вам понравится!", - с такими словами начал концертную программу певец, которая предваряла его популярные композиции Luna, Smile, Moon River и другие песни, новые треки, а также мировые хиты My way, Besame mucho, Parla Piu Piano и т.д.

Слушая мировую звезду Алессандро Сафину, невозможно не попасть под очарование харизматичного исполнителя с завораживающей улыбкой, аристократической статью, обладателя волшебного тенора. Всемирно известным Сафина сделали уникальный голос, природное обаяние и творческая смелость. Исполняя оперные арии, он мечтал сделать классическое искусство понятным простому слушателю. В итоге родился новый жанр, который сам артист позже назовет "оперным роком" - стилем, соединившим элементы поп-музыки, академического вокала, соула и мюзикла. Практически все песни артиста посвящены о любви и женщинам, в каждой их них отражена своя душевная история, которая направлены от сердца артиста публике, которая не уставая одаривала овациями.

Приятным сюрпризом вечера стало выступление народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова, который исполнил хит легендарного Элвиса Пресли - Can't Help Falling In Love. А кульминацией вечера стало дуэтное исполнение на итальянском и русском языках хита легендарного Муслима Магомаева "Синяя вечность" в преставлении Алессандро Сафина и Эмина Агаларова. Эту песню они записали еще в марте 2019 года, дав ей своеобразное свежее дыхание, так как впервые часть слов песни была представлена на итальянском языке.

Алессандро Сафина отметил, что впервые услышал эту песню по радио и сразу влюбился в нее, настолько она его поразила. Позднее, на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку он решил исполнить ее на родном итальянском языке, сделав перевод песни.

"Я просто влюбился в эту композицию, и с тех пор Муслим Магомаев стал моим любимым азербайджанским певцом. Я предложил Эмину перепеть "Синюю вечность" на итальянском языке. Он согласился, и я с большим удовольствием и гордостью написал текст для итальянской версии. Я очень хотел исполнить ее так достойно, как это бы сделал великий маэстро Муслим Магомаев, перед талантом которого преклоняюсь. Я знаю, какая у него была любовь к итальянским и неаполитанским песням, к моей родине. Наш дуэт объединил в себе не только любовь к самой песне, но и к творчеству Муслима Магомаева в целом", - отметил итальянский певец.

"Алессандро Сафина - всемирно известный певец, и сегодня он снова в Баку. Он - большой поклонник Азербайджана, наших людей, кухни и женщин. А еще ему очень нравится песня Муслима Магомаева "Синяя вечность". Однажды, Алессандро позвонил мне и спросил: "Можем ли мы исполнить ее на итальянском языке?". И после того как получили разрешение от Тамары Синявской, Алессандро сам написал текст на итальянском языке. "Синяя вечность" очень многое значит для меня, и я всегда пою ее на своих сольных концертах, тем самым, сохраняя нашу духовную связь с великим Муслимом Магомаевым. У меня всегда было желание и ощущение, что песня заслуживает мирового признания, что она должны быть спета на разных языках", - отметил Эмин Агаларов.

Эта композиция была посвящена 50-летию песни с момента ее создания Муслимом Магомаевым, который выступил автором музыки, автор слов - Геннадий Козловский.

На протяжении вечера Алессандро Сафина тепло общался с публикой, одаривая воздушными поцелуями и признаваясь в любви.

"Я оставил свое сердце в Баку и обязательно вернусь сюда", - сказал Сафина по завершении праздничного вечера. Очередной Sea Breeze Summer Live завершился традиционным красочным фейерверком.

Отметим, что в этот же день на территории Sea Breeze Resort на Аллее звезд состоялась торжественная церемония закладки именной звезды Alessandro Safina (https://www.trend.az/life/showbiz/3795043.html).

