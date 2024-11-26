В Баку пройдет концерт "Сердце шансона"

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 2 декабря в 20.00 состоится концерт "Сердце шансона", сообщает Trend Life.

В концертной программе Айгюн Джахангир в окружении друзей исполнит свои лучшие песни в сопровождении ансамбля композитора-аранжировщика Камрана Насирова. Среди гостей Арзу Рзаев, Шакир Марданов, Эль Шахин, Фарид Агаев и другие.

Для приобретения билетов: https://iticket.az/ru/events/concerts/the-heart-of-the-chanson-aygun-jahangir-and-his-friends/122972

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