От коронавируса стали умирать молодые! Необходимо строго соблюдать карантинный режим – Омар Эльдаров

Социум 3 июня 2020 22:53 (UTC+04:00)
От коронавируса стали умирать молодые! Необходимо строго соблюдать карантинный режим – Омар Эльдаров

БАКУ /Trend Life/ - "Все предпринимаемые меры государством направлены, прежде всего, ради здоровья граждан. Необходимо строго соблюдать карантинный режим, чтобы мы в скором времени вернулись к обычной жизни. Коронавирусная инфекция (COVID-19) по сравнению с другими вирусами опаснее ввиду скорости распространения. Соблюдая правила и инструкции, мы должны приложить все усилия, чтобы замедлить распространение коронавирусной инфекции, а лучше вообще искоренить. Эта общая, глобальная задача всех людей в мире. Каждый из нас наблюдает за ситуацией в мире, поэтому я еще раз призываю всех оставаться дома и следовать предписаниям правительства", - сказал Trend Life выдающийся скульптор-монументалист, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, Лауреат Государственной премии СССР и Азербайджана, кавалер орденов "Трудового Красного знамени", "Гейдар Алиев", "Истиглал", "Шараф", действительный член Национальной академии наук Азербайджана и Российской академии художеств, народный художник Омар Эльдаров.

По последним данным, в Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, скончались пять человек - 1954, 1955, 1956, 1973 и 1978 года рождения. Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане с каждым днем растет минимум на 200 человек. К сожалению, если раньше бытовало мнение, что от коронавируса больше страдают пожилые люди, то, как показал этот день, жертвами стали 42-х и 47-и летние люди.

На сегодня в стране выявлено 6 260 случаев инфицирования коронавирусом, вылечилось 3 665, скончалось 76 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 519 человек, из которых состояние 61 пациента оценивается как тяжелое, 78 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

На сегодняшнем брифинге Оперативный штаб при Кабмине были высказаны предложения о приостановлении послаблений и повторном введении жестких мер карантина. К сожалению, после смягчения режима безответственность и не дисциплинированность некоторых граждан, систематическое нарушение карантина, приводит к этим действиям. В частности, запланировано введение серьёзных ограничений в связи с выходом на улицу в выходные и праздничные дни - полный запрет на движение общественного и частного транспорта, закрытие торговых и других объектов. Граждане могут закупать продукты на 48 часов. В эти дни на улицу будет разрешено выходить только получив СМС-разрешение в связи с состоянием здоровья. Все нарушители режима карантина будут штрафоваться.

(Автор: Вугар Иманов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Звезды на колесах. Всемирный день велосипеда в Азербайджане (ФОТО)
Звезды на колесах. Всемирный день велосипеда в Азербайджане (ФОТО)
Экс-защитник «Манчестер Сити»: в США не чувствовал себя в безопасности
Экс-защитник «Манчестер Сити»: в США не чувствовал себя в безопасности
УЕФА присоединился к акции против расизма
УЕФА присоединился к акции против расизма
Loading Bars
Лента новостей
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики Политика 23:30
Власти Вашингтона продлили комендантский час еще на сутки США 23:24
От коронавируса стали умирать молодые! Необходимо строго соблюдать карантинный режим – Омар Эльдаров Социум 22:53
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 130 тысяч Турция 22:40
В ООН призвали США не оставлять без внимания недовольство протестующих В мире 22:22
Глава ВОЗ сообщил о возобновлении испытаний гидроксихлорохина В мире 21:33
В Оперативный штаб представлены предложения по регулированию числа работников предприятий Политика 21:11
Конте заявил, что в Италии пройден критический момент пандемии Европа 21:09
Только пустому человеку бывает скучно наедине с собой – народная артистка Джаннет Салимова Культура 21:03
Ибрагим Мамедов: Единая цена на медицинские маски установлена в размере 30 гяпик Общество 20:52
Президент Ильхам Алиев сделал выговор главе ИВ: Настоящее название Сисиана – Гаракильсе. Впоследствии армяне назвали его Сисьяном. Поэтому сотрите это и напишите Гаракильсе Политика 20:47
Оперативный штаб о выдаче единовременной выплаты в 190 манатов в случае введения ограничений Экономика 20:37
Оперативный штаб об экзаменах, попадающих на выходные Общество 20:33
Оперативный штаб: Текущее положение дел не позволяет открыть границы Общество 20:25
Премьер-министр Азербайджана завтра раскроет детали касательно ограничений Политика 20:20
Access Bank завершил 2019 год с прибылью Финансы 20:17
Рамин Байрамлы: Если будут соблюдаться правила, ограничений может и не быть Общество 20:10
Ибрагим Мамедов: Граждане могут закупить продукты на 48 часов Общество 20:05
Планируется полное закрытие торговых центров в выходные — Рамин Байрамлы Общество 19:55
В ряде городов Азербайджана может быть ограничен выход людей на улицу — Оперативный штаб Общество 19:50
Сумгайытская больница № 1 будет обслуживать больных коронавирусом - Рамин Байрамлы Общество 19:46
Ибрагим Мамедов: Обсуждается ужесточение правил карантина Общество 19:30
Крупный азербайджанский банк сократил обязательства Финансы 19:24
В Азербайджане выявлено 325 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 101, скончались пять человек – Оперативный штаб Общество 19:11
В Азербайджане девять страховых компаний сократили выплаты страховых возмещений Экономика 19:07
В Азербайджане продлены сроки приема документов в вузы и среднеспециальные учебные заведения Общество 19:06
Оперативный штаб при Кабинете министров провел брифинг Общество 19:01
США за неделю снизили суточную добычу нефти до 11,2 млн баррелей Энергетика 18:56
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированной электрической подстанции «Агджабеди-2» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:53
Активы крупного азербайджанского банка увеличились Финансы 18:41
Испания может начать принимать туристов с 1 июля Европа 18:40
Azercell запустил услугу для детей «Мобильное ТВ» ИКТ 18:32
Компания «ЛУКОЙЛ» открыла новую АЗС в Азербайджане Энергетика 18:31
В Азербайджане расширится ассортимент декоративных обоев Бизнес 18:27
Президенту пишут: Предпринятые Вами целенаправленные шаги в эти тяжелые дни вновь подтвердили, что Вы всегда рядом с народом Политика 18:16
BP применит новый инструмент для повышения эфективности операций на всех своих морских платформах в Азербайджане Энергетика 18:14
Молочный комбинат Азербайджана обновит производственную линейку продуктов Бизнес 18:08
В городе Агджабеди сданы в эксплуатацию системы снабжения питьевой водой и канализации (ФОТО/ВИДЕО) Политика 18:07
Азербайджанские военнослужащие примут участие в военном параде в Москве Политика 18:00
BP обнародовала объём производства жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 17:55
Предприятие Азербайджана о планах производства газовых колонок в текущем году Бизнес 17:54
В Индии более 50 человек пострадали при взрыве на химзаводе Другие страны 17:51
В Агджабеди открылся Центр "Службы ASAN” (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:51
В Агджабеди введен в строй завод по переработке семян зерновых культур (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев присутствовал на церемонии начала уборки пшеницы в Агджабеди (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:47
Президент Ильхам Алиев прибыл в Агджабединский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:46
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на 4 июня Общество 17:43
Нидерланды и Азербайджан могут создать железнодорожное сообщение – посол Транспорт 17:35
Налоговая служба Азербайджана о введенных преференциях для налогоплательщиков Бизнес 17:31
В мире более 600 медсестер умерли из-за коронавируса Европа 17:25
В Азербайджане 11 страховщиков увеличили выплаты страховых возмещений в апреле 2020 г. Экономика 17:21
Объем выданных фермерам микрокредитов в Азербайджане превысил 5 млн манатов Бизнес 17:17
В Азербайджане предлагаются нововведения в связи с ветеранами войны Общество 17:11
Еврокомиссия предложила выделить €24 млрд на восстановление сельского хозяйства Европа 17:02
Известная актриса из Баку в российском фильме "Калашников" (ФОТО/ВИДЕО) Культура 17:00
В Индии при взрыве на химзаводе пострадали минимум 35 человек Другие страны 16:58
SOCAR Polymer начал производство нового вида полимеров Энергетика 16:56
Президент Ильхам Алиев побывал в Н-ской воинской части на территории Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:50
Azexport об увеличении экспортных заказов после смягчения карантинного режима Бизнес 16:42
АБР продолжает поддерживать усилия Азербайджана по диверсификации энергетического баланса Энергетика 16:40
В Тертерском районе будет построено здание сельской школы — Распоряжение Политика 16:36
В Дашогузском регионе Туркменистана выращивают зарубежные сорта картофеля Туркменистан 16:31
Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение 21 субартезианской скважины в Тертере Политика 16:26
Renault завершила сделку по кредиту в размере €5 млрд Европа 16:21
В Азербайджане у 12 страховых компаний снизились сборы премий в апреле 2020 г. Экономика 16:19
Вугар Байрамов: Особый налоговый режим в Азербайджане сбережет предпринимателям средства Бизнес 16:12
Смертность в Испании за год выросла на 24% Европа 16:11
ЕК сможет блокировать сделки по приобретению компаний ЕС с помощью госкапитала Европа 16:06
Азербайджанский завод «Электрогаз» о планах производства аппаратов комби в текущем году Бизнес 16:05
Yelo Bank проводит конкурс по закупке серверов Тендеры 16:01
Azexport о внедрении в Азербайджане услуги бесконтактной доставки товаров Бизнес 15:57
AccessBank опубликовал финансовый отчет за 2019 год, заверенный PricewaterhouseCoopers Финансы 15:55
Германия отменит ограничения на путешествия в 29 стран Европы с 15 июня Европа 15:49
Ханым Исмаилгызы: Почему в случае гриппа мы автоматически самоизолируемся, а от коронавируса не оберегаемся? (ВИДЕО) Социум 15:44
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращения добычи нефти минимум на месяц Энергетика 15:39
«Туркменхимия» повторно объявляет тендер на закупку технологического оборудования Тендеры 15:23
Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года Европа 15:20
Обнародованы объемы производства и стоимость панельных радиаторов в Азербайджане Бизнес 15:18
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд Финансы 15:14
Многие волнуются… - азербайджанский певец рассказал из Нью-Йорка о беспорядках Социум 15:14
В январе-мае Турция сократила экспорт товаров оборонной промышленности почти на 30 % Турция 15:11
Девять азербайджанских страховщиков увеличили сборы премий в апреле 2020 года Экономика 15:10
Лица, не носящие медицинские маски в общественном транспорте, будут оштрафованы Дорожной полицией Азербайджана Общество 15:08
Региональные власти Казахстана могут начать применение платформы по контролю соблюдения правил карантина ИКТ 15:03
Директор Службы внешней разведки Российской Федерации поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:02
Названы лидеры на рынке мобильных устройств Азербайджана ИКТ 15:01
Нефть марки Brent снижается на новостях о разногласиях в ОПЕК+ Энергетика 15:00
О развитии программы мобильной резидентуры в Азербайджане ИКТ 14:57
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 14:55
Оглашены объемы инвестиций в создание нового завода по производству отопительного оборудования в Азербайджане Бизнес 14:51
С сегодняшнего вечера температура воздуха в Баку опустится на 5 градусов Общество 14:47
В январе-мае Турция сократила экспорт автомобилей на мировые рынки Турция 14:42
В Азербайджане открылось первое сообщество искусственного интеллекта ИКТ 14:42
В Дашогузском регионе завершают подготовку к уборке урожая пшеницы Туркменистан 14:37
Мэром Фергюсона, где в 2014 году прошли массовые протесты, впервые стала афроамериканка США 14:25
Активность пользователей Facebook в Азербайджане продолжает расти ИКТ 14:23
Еще 26 граждан Казахстана отправлены в свою страну Общество 14:22
Иран опроверг сообщение о передаче Франции самописцев сбитого украинского Boeing Политика 14:22
Открылся Тертерский филиал ОАО «Азерхалча» (ФОТО) Политика 14:20
Ученые выяснили, почему носители второй группы крови чаще заражаются коронавирусом В мире 14:19
Все новости