Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Социум 22 сентября 2020 13:22 (UTC+04:00)
Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Мать голливудского актера и режиссера Сильвестра Сталлоне Жаклин (Джеки) умерла в возрасте 98 лет, передает Trend Life со ссылкой на РБК.

"Сегодня утром мы с братьями потеряли нашу мать Джеки Сталлоне. Она умерла во сне, как и хотела. Ее трудно было не любить, она была очень эксцентричным и ярким человеком", - написал в своем Facebook младший брат актера Фрэнк Сталлоне.

Жаклин Сталлоне родилась 29 ноября 1921 года в Вашингтоне. Помимо Сильвестра Сталлоне, Жаклин воспитала музыканта и певца Фрэнка Сталлоне, а также актрису Тони Д’Альто. В настоящее время в живых остались двое сыновей. Д’Альто скончалась в 2012 году после долгой борьбы с раком легких.
Она была автором нескольких книг по астрологии, которые издавались в Великобритании, Испании, Японии. Также Сталлоне снималась в телешоу и сериалах.

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