Ведущие ряда российских телеканалов и эксперты ведут подрывную деятельность против Азербайджана и России - всемирно известный художник Сакит Мамедов

БАКУ /Trend Life/ - Ведущие ряда российских телеканалов, эксперты и политологи, намеренно распространяя дезинформации и провокационные заявления, ведут подрывную деятельность, стараясь испортить исторические добрососедские отношения Азербайджана и России, сказал сегодня Trend Life всемирно известный художник Сакит Мамедов.

"В последние недели открываешь ряд российских телеканалов и приходишь в ужас! Социальные сети полны гневных статусов и обращений. Сколько лжи льется против Азербайджана! Телеведущие типа Соловьева ведут открытую антиазербайджанскую кампанию, пытаясь ввести в заблуждение российскую общественность и обелить агрессивный режим военно-политического руководства Армении. К таким также можно отнести ряд людей, которые называют себя экспертами и политологами, а на самом деле являются подстрекателями. А тех, которые говорят правду о событиях в Азербайджане, сразу же прерывают, переходят на крики, и даже откровенно хамят. Создается очень странное впечатление, что они в упор не хотят с каким уважением относятся в Азербайджане к России, к русской культуре и искусству, науке и образованию, с каким гостеприимством принимают у нас гостей. Азербайджан сегодня ведет справедливую борьбу по освобождению оккупированных на протяжении 30 лет армянскими агрессорами наших земель, признанных всем мировым сообществом и ООН. В нашей стране идет Отечественная война с фашизмом, территориальная целостность священна и армянские сепаратисты обязательно будут повержены, В России очень хорошо знают, какие беды принес фашизм. И, тем не менее, подобного рода телеведущие, эксперты и политологи фактически поддерживают фашизм. Разве они не знают, что в Ереване в канун 75-летия в Великой отечественной войне был установлен огромный памятник приспешнику Гитлера Гарегину Нжде, что террористы объявлены национальными героями, что в Армении жгли флаги России, оскорбляли русских, что дед самого Пашиняна служил в фашистском легионе, что эта мононациональная страна, откуда выдавлены русские, азербайджанцы и другие национальности, исповедует нацизм? Прекрасно знают, но что творят? Как такое возможно? Но никто не сможет вбить клин между нашими народами и странами. Все равно наше дело право и Азербайджан освободит свои земли от фашисткой чумы, зачем таким людям надо выставлять себя в таком неприглядном виде, как потом будут смотреть в наше лицо? Нельзя забывать о порядочности и чести. Даже врагом нужно уметь быть!", - сказал Сакит Мамедов.

По его словам, у него много друзей в России. Он в 1981 году поступил в Санкт- Петербургскую Академию Художеств имени И.Е. Репина на факультет живописи, которую с отличием закончил в 1987 году.

"За годы жизни и учебы в России, и еще двухгодичной службы, ко мне всегда относились с большим уважением. И в эти дни мне поступает множество звонков из России, выражая поддержку нашей справедливой борьбы. Прогрессивная российская общественность прекрасно знает реальное положение дел. Хотелось бы отметить, что Азербайджан ведет войну не с армянским народом, а с террористами и фашистами. Еще раз вспомним, к каким бедам немецкий народ привел Гитлер. Армянские псевдоисторики и различные деятели на протяжении столетий вбивают в голову своему народу о своей исключительности, избранности, древности и т.д., неуважения к соседям, постоянно притязая на чужие земли. Армения в регионе со всеми испортила отношения, своими постоянными притязаниями на земли Турции, Азербайджана и Грузии. Там где они поселяются, через некоторое время обязательно появляются проблемы. Видимо, скоро начнут предъявлять претензии к России, ведь их много поселилось в Ставропольском, Ростовском, Краснодарском регионе. В свое время, они там даже пытались "качать права", но получили по голове. Но поверьте, они не успокоятся. А потом будут сеять смуту во Франции и США. Весь мир они создали, весь земной шар – это Великая Армения, все люди произошли от них. Ну, как к таким относиться? Причем, к своим целям они идут ложью, шантажем, подлостью, подкупом, коварством, предательством и вечным нытьем, мол, какие они великие страдальцы, всех их обижают и притесняют. Ну, сколько можно? Вот и сейчас, отвергнув в свое время Россию, Пашинян вновь бросился умолять о помощи. Сами являются агрессорами, но, как говорится с больной головы на здоровую, пытаются нас выставить в негативном свете. Не получится! Уже весь мир знает истинное лицо армянских террористов. С такими соседями нам явно не повезло. И сегодня, когда весь мир борется с глобальной пандемией коронавируса, мы очищаем нашу землю от вируса агрессии, вандализма и терроризма. Пусть одумаются наконец! Сегодня Пашинян фактически чинит геноцид собственному народу и генофонду, посылая совсем юных ребят на бойню. Им ведь надо жить, учиться, работать, создавать семьи, радоваться жизни. А ради чего они воюют? Ради чужой земли! Или анормальных амбиций Пашиняна? Ведь Карабах – это исконно азербайджанская земля, была, есть и будет! Поверьте, настанет время и Пашиняна - этого человека с улицы, настоящего бандита будут судить за военные преступления на международном уровне и он будут объявлен врагом армянского народа", - отметил Сакит Мамедов.

Сакит Мамедов - народный художник Азербайджана, кавалер ордена "Шараф", профессор, член Союза художников ЮНЕСКО и Всемирной Академии художеств, почетный академик Российской Императорской академии художеств и Европейской академии естественных наук, граф Геральдической академии Ватикана, обладатель Офицерского креста Международного Союза рыцарей-кавалеров Мальтийского Ордена, почетный член Римской Академии современного искусства, действительный член Академии искусств мира, действительный член академии "Турецкий мир", лауреат Международной премии имени Ататюрка, лауреат Японской Международной премии, почетный сенатор Европейского экономического сената (European Economic Senate, EES). Обладатель золотых медалей и орденов Сербии, Турции, Германии, России, Италии, Франции, Китая, Португалии и т.д., автор более 10 книг. Европейской академией естественных наук учреждена медаль названная его именем. Работы Мамедова выставляются во многих престижных галереях мира, в целом в более 70 странах. Работы хранятся в частных коллекциях известных личностей и музеях мира.

(Автор: Вугар Иманов)